Batman Kozluk\'ta elektrik akımına kapılan 53 yaşındaki kadın hastanede öldü

Batman Kozluk'ta elektrik akımına kapılan 53 yaşındaki kadın hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Çevrecik köyünde 53 yaşındaki kadın, balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kadın, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Batman'da evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hastanede hayatını kaybetti
Olay, Kozluk ilçesi Çevrecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Nezahat Yavuz, evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan kadını fark eden yakınları, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Yakınlarının yardımıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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