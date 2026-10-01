Batman Kozluk'ta elektrik akımına kapılan 53 yaşındaki kadın hastanede öldü - Son Dakika
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Batman Kozluk'ta elektrik akımına kapılan 53 yaşındaki kadın hastanede öldü

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Batman Kozluk\'ta elektrik akımına kapılan 53 yaşındaki kadın hastanede öldü
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Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Çevrecik köyünde 53 yaşındaki kadın, balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kadın, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'da evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hastanede hayatını kaybetti

Olay, Kozluk ilçesi Çevrecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Nezahat Yavuz, evinin balkonunu yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan kadını fark eden yakınları, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Yakınlarının yardımıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yavuz, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Çevrecik3. SayfaKozlukBatmanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Batman Kozluk'ta elektrik akımına kapılan 53 yaşındaki kadın hastanede öldü - Son Dakika
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