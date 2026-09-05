Batman Kozluk'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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