Bayburt'ta 44 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bayburt'ta 44 Bin Makaron Ele Geçirildi

Bayburt\'ta 44 Bin Makaron Ele Geçirildi

Bayburt'ta yapılan operasyonda 44 bin 860 makaron yakalandı, bir kişiye işlem yapıldı.

03.12.2024 11:23
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Bayburt polisinin yaptığı çalışmada 44 bin 860 adet makaron ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; 20 bin adet (100 paket) sahte bandrollü, 20 bin adet (100 karton) bandrolsüz boş makaron olmak üzere toplamda 40 bin adet boş makaron ve 4860 adet (243 paket) içi kıyılmış tütünle doldurulmuş dolu makaron ele geçirildi.

5607 sayılı kanuna muhalefet suçu kapsamında gerçekleşen olayda 1 şahsa adli işlem yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta 44 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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