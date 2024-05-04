Bayburt'ta 'Basit Yaralama' Suçu Uzlaştırma ile Kapatıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta 'Basit Yaralama' Suçu Uzlaştırma ile Kapatıldı

Bayburt\'ta \'Basit Yaralama\' Suçu Uzlaştırma ile Kapatıldı

Bayburt'ta yaşanan 'Basit Yaralama' suçunda taraflar, Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 bin lira bağış yapılması şartıyla uzlaşmaya karar verdi. Dosya mahkemeye intikal etmeden çözülerek kapatıldı. Uzlaştırma Bürosu ekipleri, taraflar arasında yapılan anlaşmanın titizlikle yürütüldüğünü ve kişi onarıcı adalet anlayışına hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

04.05.2024 02:58  Güncelleme: 03:00
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Bayburt'ta 'Basit Yaralama' suçunda taraflar Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) 10 bin lira bağış yapılması noktasında anlaştılar, dosya mahkemeye intikal etmeden çözülerek kapatıldı.

K.A ve B.N.K isimli iki arkadaş dışarıda vakit geçirdikleri sırada araçla yanlarına gelen H.A ve R.A isimli şahıslar tarafından darp edildiler. Darp edildikleri iddiasıyla emniyete başvuran iki arkadaş H.A ve R.A'dan şikayetçi oldular. Mağdurların şikayeti üzerine şüpheliler H.A ve R.A hakkında 'Basit Yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü çalışmalar sonucunda dosyadaki suçun uzlaştırmaya uygun bir suç olduğu belirlendi, dosya Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırma bürosu ekipleri, mağdur taraflarla uzlaşma şartlarını görüşmek için bir araya geldiler. Mağdur K.A ve B.N.K, TSK'ya bağış yapılması şartıyla şüphelilerle uzlaşacağını uzlaştırma bürosu ekiplerine bildirdiler. K.A'nın ve B.N'K'nın uzlaşma talebini kabul eden şüpheliler, TSK'ya 10 bin lira bağışta bulundular. Uzlaştırma Bürosu görevlilerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda dosya mahkemeye intikal etmeden, çözüme kavuşturularak kapatıldı.

Bununla birlikte, Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Asya Büşra Alim, taraflarla görüşme sağlayan uzlaştırmacılara titiz çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, kişi onarıcı adalet anlayışına hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını, kamuya yararlı edimleri Uzlaştırma Bürosu ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiklerini ve çalışmaların özenle yürütüldüğünü vurguladı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, TSK, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta 'Basit Yaralama' Suçu Uzlaştırma ile Kapatıldı - Son Dakika

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