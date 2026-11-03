Bayburt\'ta Güzelce köyündeki ev yangını bitişik yapılara sıçramadan söndürüldü

Bayburt'un merkeze bağlı Güzelce köyünde sabah saatlerinde çıkan ev yangını, bitişikteki yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında evin bir bölümü ile çeşitli eşyalar zarar gördü.

Saat 05.30 sıralarında İskender Yazıcı'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tek başına yaşadığı öğrenilen Yazıcı'nın evinin bir bölümü alevlerden etkilenirken güneş enerjisi sistemi ve çeşitli ev eşyaları da kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine köye sevk edilen Bayburt Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Diğer evlere sıçraması önlenen yangının ardından itfaiye ekiplerince alanda soğutma çalışması yapıldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.