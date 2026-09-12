Bayburt'ta kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheliye işlem yapıldı
Bayburt'ta KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 elektronik ve 6 manuel sigara sarma makinesi ile 38 kilogram açık tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında 12 bin 400 boş ve 5 bin 840 dolu makaron da bulunurken, 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.
Bayburt'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, açık tütün ve makaronların yanı sıra sigara imalatında kullanılan çok sayıda makine ve malzeme ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 1 elektronik sigara sarma makinesi, 6 manuel sigara sarma makinesi, 1 kompresör ve 1 jeneratör ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca 12 bin 400 boş makaron, 5 bin 840 dolu makaron ve 38 kilogram açık tütün bulundu. K.C., A.C. ve İ.C. isimli 3 şüpheli hakkında ise 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapıldı.
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