Bayburt'ta Kaybolan Hayvanlar Drone ile Bulundu - Son Dakika
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Bayburt'ta Kaybolan Hayvanlar Drone ile Bulundu

Bayburt\'ta Kaybolan Hayvanlar Drone ile Bulundu

Kar ve tipide kaybolan 37 küçükbaş hayvan, jandarmanın drone ile yaptığı arama sonucu bulundu.

26.11.2024 21:15
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Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar ve tipide kaybolan hayvanlar jandarma tarafından drone ile yerleri tespit edilerek bulundu.

Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyü kırsalında kar ve tipiden dolayı 2 vatandaşa ait 37 küçükbaş hayvan kayboldu. Durum jandarmaya bildirildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri hayvan sahipleriyle birlikte Beşpınar- Yazıbaşı köyleri arasında kalan bölgede drone ile arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Kayıp hayvanlar drone ile havadan tespit edildi. Hayvan sahipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek yapılan çalışma neticesinde 33 adet küçükbaş hayvan sağ olarak kurtarılarak hayvan sahiplerine teslim edildi.

Hayvanların sağlık durumlarının kontrolü için İlçe Tarım Müdürlüğüne bilgi verildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Kaybolan Hayvanlar Drone ile Bulundu - Son Dakika

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