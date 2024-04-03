YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Bayburt'ta muhtarlık seçimi gerginliği kavgaya dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayburt'ta muhtarlık seçimi gerginliği kavgaya dönüştü

Bayburt\'ta muhtarlık seçimi gerginliği kavgaya dönüştü

Bayburt'un Balca köyünde muhtarlık seçimi yüzünden çıkan gerginlik, kent merkezindeki iki grup arasında kavgaya dönüştü. Sopalar, yumruklar, sopalar ve dubalar havada uçuştu. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

03.04.2024 09:34  Güncelleme: 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt merkeze bağlı Balca köyünde muhtar seçimi yüzünden seçim günü aralarında gerginlik yaşanan iki grup seçimlerin ardından kent merkezinde karşı karşıya geldi. Yaşanan arbedede tekme, tokat, sopa ve dubalar havada uçuştu.

Balca köyünde muhtarlık seçiminde başlayan arbede Bayburt merkeze taşındı. Bugün sabah saatlerinde şehir merkezinde karşılaşan iki grup sopalarla, yumruklarla birbirine girdi. Türkistan Caddesi üzerindeki pastane önünde iki grup karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Türkistan Caddesi'ndeki öfkeli grupları sakinleştiren vatandaşlar araya girerek, kavgayı ayırdı. Sinirini alamayan vatandaşlar, daha sonra Şeyhhayran Mahallesi üzerindeki PTT şubesi önünde yeniden kavgaya tutuştu. Seslerin yükseldiği, yumrukların konuştuğu, sopa ve dubaların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgada darp neticesi yaralananlar hastaneye giderek tedavi oldular. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Kavga, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta muhtarlık seçimi gerginliği kavgaya dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Manisa'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 190 Bin Sigara ve 120 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
    10:11 Manisa'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 190 Bin Sigara ve 120 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesinde düzenledikleri operasyonda bir depoda yapılan aramalarda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara ve 120 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
    10:11 Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 evde yapılan aramalarda 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 170 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve 8 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan D.B. ve M.A. isimli şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

  • Afyonkarahisar'da fuhuşa teşvik suçundan aranan yabancı uyruklu kadın yakalandı
    10:10 Afyonkarahisar'da fuhuşa teşvik suçundan aranan yabancı uyruklu kadın yakalandı

    Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuşa teşvik ve yer temin etmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan bir Kırgızistan uyruklu kadını yakaladı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı ve Hırsızlık Zanlısı Yakalandı
    10:06 Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı ve Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

    Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satma ve hırsızlık gibi suçlardan toplamda 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan bir şahsı takibe aldı. Şahıs, Büyükkalecik beldesinde yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Sakarya'da Mart Ayında 626 Araç ve 157 Sürücü Trafikten Men Edildi
    10:06 Sakarya'da Mart Ayında 626 Araç ve 157 Sürücü Trafikten Men Edildi

    Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Mart ayı boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde 626 araç ve 157 sürücüyü trafikten men etti. Denetimler sonucunda uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullanan 13 sürücünün ehliyetlerine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca Mart ayında 75 trafik kazası meydana geldi.

  • Kayseri'de kamyonetin işçi servisine çarpması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı
    10:05 Kayseri'de kamyonetin işçi servisine çarpması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı

    Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu Erkilet mevkiinde meydana gelen kazada, kamyonetin işçi servisine çarpması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

  • Aydın'da Çalınan Küçükbaş Hayvanlar Bulundu
    10:04 Aydın'da Çalınan Küçükbaş Hayvanlar Bulundu

    Aydın'ın Karacasu ilçesinde çalındığı sanılan 15 adet küçükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan detaylı araştırma sonucu hayvanların hırsızlık olmadığı tespit etti. Bulunan koyunlar sahibine teslim edilirken, R.D. jandarma ekiplerine teşekkür etti.

  • Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı Faaliyetleri
    10:04 Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı Faaliyetleri

    Erzincan'da Mart 2024 ayında gerçekleştirilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında toplam 144 olay meydana geldi. Bu olayların %96'sı aydınlatıldı. Ayrıca, yapılan faaliyetler sonucunda aranan şahıslar yakalandı, kayıp şahıslar bulundu ve suç unsurları ele geçirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise internet sitelerine erişim engellendi ve vatandaşlara siber suçlarla ilgili eğitimler verildi.

  • Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü Lüleburgaz'a gönderildi
    10:01 Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü Lüleburgaz'a gönderildi

    Düzensiz göçle mücadele amacıyla Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine gönderildi. Komandolar, sorumluluk bölgelerinde düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin yakalamalarında aktif rol üstlenecek.

  • Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
    10:00 Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun

    Van'da DEM Parti'den Belediye Başkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı. HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, DEM Parti'ye destek açıklaması yaparken, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise HÜDA PAR'a tepki gösterdi.


09:59 Enflasyon mart ayında yüzde 3,16 arttı, yıllık bazda yüzde 68,50 oldu Enflasyon mart ayında yüzde 3,16 arttı, yıllık bazda yüzde 68,50 oldu
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
05:17 Tayvan’da 7.4 büyüklüğünde deprem Çok sayıda bina yıkıldı, tsunami uyarısı geldi Tayvan'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı, tsunami uyarısı geldi
22:59 İstanbul’da 29 kişinin öldüğü yangının görgü tanıkları konuştu: İçeri girenleri simsiyah çıkardılar İstanbul'da 29 kişinin öldüğü yangının görgü tanıkları konuştu: İçeri girenleri simsiyah çıkardılar
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:50 Beykoz İlçe Seçim Kurulu AK Parti ve MHP’nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti Beykoz İlçe Seçim Kurulu AK Parti ve MHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti
08:10 Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti Başarılı oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla anne ve babasını kaybetti
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
23:44 Acun Ilıcalı’dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler Acun Ilıcalı'dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler
23:13 Icardi’den Ali Koç’a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 10:12:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta muhtarlık seçimi gerginliği kavgaya dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement