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Bayburt'ta otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bayburt- Erzincan kara yolunda üzerinde meydana geldi. Alına bilgiye göre, Ö.B. idaresindeki 66 AR 837 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi A.E'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan öğrenci ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sürücü Ö.B., polis tarafından gözaltına alındı. - BAYBURT