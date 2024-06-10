Bayburt'ta Sabah Namazı Sonrası Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Bayburt'ta sabah namazı sonrası 05.30 sularında trafik kazası meydana geldi.

Acemi sürücü olduğu öğrenilen 69 plakalı aracın sürücüsü S.K, direksiyon hakimiyetini kaybederek etrafta bulunan iş yerine girdi, reklam panosunu devirdi, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 4, yoldan geçen 2 kişi ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza Cumhuriyet Caddesi, Saat Kule Meydanı'nda yaşandı. Acemi sürücü S.K'nın bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç kontrolden çıktı. Reklam panosuna çarparak sürüklenen araç, kaldırımın üzerine çıktıktan sonra durabildi. Kazada, araçta bulunan N.Y, O.A, S.A, Z.Y ile yoldan geçen M.Y ve M.E isimli vatandaşlar yaralandılar.

Camiden çıkanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlara olay yerinde sağlık ekipleri müdahale ettikten sonra yaralı 6 kişi tedavileri yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü. - BAYBURT