Bayburt\'ta seyir halindeki kamyonetin jeneratörü alev alınca yol ortasına indirildi

Bayburt'ta seyir halindeki kamyonetin jeneratörü alev alınca yol ortasına indirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta eski hastane kavşağı yakınında seyir halindeki kamyonetin kasasındaki jeneratör, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında alev aldı. Jeneratör yol ortasına indirilirken yangın itfaiyece söndürüldü; jeneratörde hasar oluştu, yaralanan olmadı.
Bayburt'ta eski hastane kavşağı yakınlarında seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan jeneratör, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle alev aldı. Jeneratör, yangının büyümesi üzerine yol ortasına indirildi.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada araçların yol üzerinden geçişini sürdürdüğü bölgede ekipler, alevlere müdahale ederek jeneratördeki yangını söndürdü.
Yangında jeneratörde hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
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