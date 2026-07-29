Bayburt\'ta Uçuruma Yuvarlanan Araçta Sürücü Yaralandı

Bayburt'ta uçuruma yuvarlanan Tofaş marka otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Gençosman köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki Tofaş marka, kartal model otomobilin sürücüsü Yıldıray Adıgüzel, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Takla atarak uçuruma yuvarlanan otomobilde sıkışan sürücü için bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, otomobil hurdaya döndü.

AFAD ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.