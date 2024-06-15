Bayburt'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Tutuklama

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Bayburt merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bayburt merkezli 3 ilde yapılan operasyon kapsamında başkalarının kimlik bilgilerini para karşılığı temin ederek banka hesaplarında suç işleyen 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şüphelilerden çok miktarda dijital materyal ve bir adet tabanca ele geçirildi. - BAYBURT