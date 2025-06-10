Baykan\'da Aile Kavgasında 4 Yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan aileler, bugün öğle saatlerinde karşılaştı. Aileler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan Z. ve oğlu Kemal Z. ile Metin K. ile henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Baykan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT