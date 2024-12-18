Siirt'in Baykan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdukları araçta, koltuk döşemesine 8 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Baykan ilçesi uygulama noktasında durdurulan araçta koltuk döşemesine yerleştirilen 14 paket halinde 8 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.S. ve Ş.S. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Baykan'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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