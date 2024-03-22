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Bayrak asmak için bindikleri vincin sepeti kırıldı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde bayrak asmak için bindikleri vincin sepeti kırılınca aşağı düşen 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi Saat Kulesi Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saat Kulesi Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın yapacağı miting için bayrak asmak isteyen Mert Coşar ve Serdar Ercan, Osmancık Belediyesine ait vincin sepetime bindi. Sepetin kolu kırınca yüksekten yere düşen iki şahıs yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Serdar Ercan'ın iç kanama şüphesiyle Çorum'a sevk edildiği, CHP Osmancık Belediye Meclis Üyesi adayı olan Mert Coşar'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.