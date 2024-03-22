Bayrak asmak için bindikleri vincin sepeti kırıldı: 2 yaralı
ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde bayrak asmak için bindikleri vincin sepeti kırılınca aşağı düşen 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi Saat Kulesi Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saat Kulesi Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın yapacağı miting için bayrak asmak isteyen Mert Coşar ve Serdar Ercan, Osmancık Belediyesine ait vincin sepetime bindi. Sepetin kolu kırınca yüksekten yere düşen iki şahıs yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Serdar Ercan'ın iç kanama şüphesiyle Çorum'a sevk edildiği, CHP Osmancık Belediye Meclis Üyesi adayı olan Mert Coşar'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayrak asmak için bindikleri vincin sepeti kırıldı: 2 yaralı - Son Dakika
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan sokak kedisi ve yavruları vahşice öldürüldü. Apartman sakinleri, 6 yavrunun boynunun kesildiğini, anne kedinin ise kuyruğunun kesildiğini görünce şok oldu. Polis ekipleri olayı araştırmak için çalışma başlattı.
Kocaeli TEM Otoyolu Körfez geçişinde seyir halinde olan tırın lastikleri alev aldı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Körfez TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Tır sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yangına müdahale ederken itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Çankırı'nın il merkezi Buğdaypazarı Mahallesi'nde, bilinmeyen bir sebeple üç tekerlekli mopedde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile pikap çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da kocasını öldüren kadın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Kadın mahkemede, 'Oğlumu ve kendimi korumak için öldürdüm' dedi. Olayda kullanılan ruhsatsız silahın yanı sıra uyuşturucu madde de bulundu.
Büyükada Liman Sokak'ta bulunan Adalar Belediyesine ait umumi tuvaletin kanalizasyon borusu patladı. Büyükada Liman Sokak'taki umumi tuvaletten akan pis suyun çadırların ve iskelelerin bulunduğu Gülistan Caddesi tarafına doğru akması yüzünden seçim çadırları pis suyun içinde kaldı. Yoğun bir lağım kokusu altında kalan Gülistan Caddesi'nden Şehir Hatları Vapurlarına, Mavi Marmara yolcu motorları iskelesine ve Kartal yolcu motor iskelesine giden Adalıların burunlarını tıkayarak hızlı adımlarda seçim bürolarının önünden geçtiği görüldü. - İSTANBUL
Rusya'nın Moskova kentinde kamuflaj giymiş kişilerce bir AVM'deki konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Öte yandan ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 2 hafta önce vatandaşlarını uyararak Rusya'da düzenlenecek etkinliklere katılmamalarını tavsiye etmişti.
Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yeri mevkisinde dilenen P.K'yi zabıta merkezine götürdü. P.K'nin üzerinde yapılan aramada 2 bin 500 lira bulunduğu belirlendi. Dilencilik yoluyla elde edildiği belirlenen paraya el konuldu, P.K'ye idari para cezası uygulandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?