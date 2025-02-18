Bayrak Tartışmasının Gerçek Nedeni Açıklandı - Son Dakika
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Bayrak Tartışmasının Gerçek Nedeni Açıklandı

Kadın bayrağa zarar vermek istemedi, psikolojik durumu nedeniyle yanlış anlaşıldı.

18.02.2025 16:12
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kadın ile çevredeki vatandaşlar arasında yaşanan ve bayrak tartışması olarak gündeme gelen olayın gerçek nedeni ortaya çıktı. Olayın merkezindeki Kırlangıç ailesi, yaşananların yanlış anlaşıldığını belirterek kızlarının bayrağı çok sevdiğini, gördüğü her bayrağı topladığını söyledi.

15 Şubat günü Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, sinir hastalığı bulunan bir kadın, dükkan önündeki Türk bayrağını indirmek istemiş ancak çevredeki esnaf ve vatandaşlar duruma tepki gösterince tartışma kavgaya dönüşmüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansımış ve geniş yankı uyandırmıştı.

Kadının ailesi yaptığı açıklamada, olayın bir saldırı girişimi olmadığını, aksine bayrağa duyulan sevginin yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını ifade etti. Ailenin verdiği bilgilere göre, kadın 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle bazı ani tepkiler veriyor ve bayrak sevgisi nedeniyle bu hareketi gerçekleştirdi.

Kırlangıç ailesi, evlerinde de Türk bayrağı bulunduğunu belirterek, kadının kesinlikle bayrağa zarar verme niyeti olmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada, "Yakınlarımız, onun bayrak sevgisini bilir. O gün de bayrağı sevmek için dokunmak istedi ama bu hareket çevredeki vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldı. Kendisi sinir hastalığı nedeniyle tedavi görüyor ve bu tarz olaylarda hassasiyet bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Olayın ardından polis ekiplerinin incelemeleri devam ederken, ailesi kadına destek olmaya devam ettiklerini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Kültür, Afşin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayrak Tartışmasının Gerçek Nedeni Açıklandı - Son Dakika

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