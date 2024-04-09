Bayram tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen kazalarda 19 kişi hayatını kaybetti
ANKARA - Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde, yurt genelinde meydana gelen toplam bin 838 trafik kazasında, 19 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 912 kişi yaralandı.
Denetimler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz radar ile geceleri de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek. Bayram tatilinin 3. günü; 615 trafik kazası meydana geldi. 360 bin 495 araç denetlendi. 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam; Bin 838 trafik kazası meydana geldi. 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 2 bin 912 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi
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