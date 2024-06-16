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Bayramın ilk gününde yoğunluk sürüyor

DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bayramın ilk gününde yoğunluk devam ediyor.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde yollarda yoğunluk devam ediyor. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, saatte ortalama 90 ila 120 kilometre hızla giden araçların oluşturduğu yoğunluk havadan drone ile görüntülendi. İstanbul istikametine az sayıda aracın geçtiği gözlemlenirken, Ankara istikametine ise yoğunluk sürüyor.