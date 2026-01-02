Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama - Son Dakika
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

02.01.2026 19:22  Güncelleme: 00:56
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklavaları'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.

BAYRAMPAŞA'DAKİ SORUŞTURMADA, ÜNLÜ BAKLAVACI TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklavaları'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu adliyeye sevk edildi. İki isim de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli Mehmet Kaan Yürür ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"FİSON, RÜŞVET SUÇUNA ARACILIK ETTİ"

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Fison'un, şüpheliler Bilgehan Yağcı ve İbrahim Amedi arasında gerçekleşen "rüşvet" suçuna aracılık ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse yakalanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Bekir Önder ve İbrahim Amedi tutuklanırken, Hakan Köse ve Remzi Albayrak hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

