Bayrampaşa Belediyesi\'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı.

BAYRAMPAŞA'DAKİ SORUŞTURMADA, ÜNLÜ BAKLAVACI TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Marnas Hotel müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklavaları'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu adliyeye sevk edildi. İki isim de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli Mehmet Kaan Yürür ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"FİSON, RÜŞVET SUÇUNA ARACILIK ETTİ"

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Fison'un, şüpheliler Bilgehan Yağcı ve İbrahim Amedi arasında gerçekleşen "rüşvet" suçuna aracılık ettiği belirtildi.