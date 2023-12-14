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Bayrampaşa'da 1 Dakikada Motosiklet Çalındı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 1 Dakikada Motosiklet Çalındı

Bayrampaşa'da eski çalıştığı iş yerine giren bir hırsız, 1 dakika içinde kebapçı dükkanına ait motosikleti çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli daha sonra yakalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayrampaşa\'da 1 Dakikada Motosiklet Çalındı
14.12.2023 - 23:13,
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Bayrampaşa'da eski çalıştığı iş yerine girerek 1 dakikada motosikleti böyle çaldı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da daha önce çalıştığı iş yerini gözüne kestiren şahıs, 1 dakikada girdiği kebapçı dükkanına ait olan motosikleti çaldı. Soğuk kanlılıkla gerçekleşen hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Aralık 2023 tarihinde saat 04.00 sıralarında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesinde bulunan bir kebapçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir hırsız şüphelisi, daha önceden çalıştığı dükkana girerek motosikleti çaldı. Sabah saatlerinde dükkanına gelen iş yeri sahibi Mehmet Ali Öcalan, motosikletin çalındığını fark etti. Daha sonra güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi motorun çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası kimliği belirlenen Muhammet E.Ç.'i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Muhammet E.Ç., gözaltına alındı.

Yaşadığı olayı anlatan işyeri sahibi Mehmet Ali Öcalan, "Ayın 10'unda gece saatlerinde dükkanımı kapattım. Daha önceden yanımızda çalışıyordu. Gece saatlerinde dükkana girmiş. Ben askerdeyken burada çalışıyordu. Saat 4 sıralarında içeri giriyor. Eline koymuş gibi arkadan kilidin anahtarını alıyor. Anahtarı aldıktan sonra kasaya yönelip motoruna anahtarını arıyor. Masanın üstüne kalemliği döktükten sonra anahtarı buluyor. İki, iki buçuk ay kadar bizde çalıştı. Anlaşamadığı için kendi isteğiyle hatta işe gelmeden direk ayrıldı. Onun üstüne böyle bir olayla karşılaştık. 8 ay önce burayı aldık, tadilat yaptık. Aldığımızda bu kişide vardı. Arka tarafı tadilat yaptık. Oradan bir plan yaparak içeri girmiş. Arkadan nasıl gireceğini, nereden gireceğini, ne şekilde yapacağını kendi kendisine kestirmiş burada çalıştığı için. Arkadan zıplıyor, elini, kolunu sallayarak giriyor" dedi.

"Kendi dükkanı gibi rahat rahat alıyor"

Hırsız şüphelinin dükkana rahat rahat geldiğini söyleyen Öcalan, " Bu görüntüler güvenlik kamerasında mevcut. Kendi dükkanı gibi rahat rahat alıyor. Ön taraftan da kilitleri açıp, motoru alıyor. Motoru tanınmayacak hale getirip param parça ediyor. Ben sabah geldim. Bizim hazırlık yapan ustamız var. Motoru diğer çalışanların aldığını düşündüm. Çocuklar mı aldı dedi, hayır dedim. Güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Saat 03.54'te içeri girdiği, hırsızlığı yapıp tekrardan 03.55'te motoru alıp gittiği görünüyor. Eski bir elemanım olduğu için hem de kendi başına bir planlama yaptığı için kasıt var. Bu bir yere girmek değil daha önceden benim malıma göz koymuş olan birisi. Tutuklanması içinde elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsız şüphelisi dükkanın içine gelerek kasaya yöneliyor. Daha sonra anahtar alan şüpheli dükkandan çıkarak dışarı çıkıyor. Motosikleti çalan şüphelinin daha sonra uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

Şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Gözaltına alındıktan sonra ifadesi tamamlanan Muhammet E.Ç.'nin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Bayrampaşa, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da 1 Dakikada Motosiklet Çalındı - Son Dakika


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