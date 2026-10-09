Bayrampaşa'da İBB yıkımında askıda kalan binanın görüntüleri kameraya yansıdı

İstanbul Bayrampaşa'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan kentsel dönüşüm alanında yürütülen yıkım çalışmaları sırasında bir binanın askıda kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İBB tarafından kentsel dönüşüm alanında yürütülen yıkım çalışmaları sırasında bir bina askıda kaldı. Askı kalan binanın daha sonra yıkıldığı görüldü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yıkımın yapıldığı binanın çevresinde güvenlik önlemlerinin görünmemesi dikkat çekti.

Çevrede yaşayan vatandaşlar, yıkım için yeterli derecede önlemin alınmadığını iddia etti.