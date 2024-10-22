Bayrampaşa'da Kaçak Diş Malzemeleri Operasyonu: 50 Milyon Liralık Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Kaçak Diş Malzemeleri Operasyonu: 50 Milyon Liralık Ele Geçirildi

Bayrampaşa\'da Kaçak Diş Malzemeleri Operasyonu: 50 Milyon Liralık Ele Geçirildi

Bayrampaşa'da bir diş kliniğine düzenlenen operasyonda, 50 milyon lira değerinde 153 bin 582 adet yasadışı tıbbi cihaz ve ilaç ele geçirildi. Operasyonda biri diş hekimi 3 şüpheli tutuklandı.

22.10.2024 12:46  Güncelleme: 12:51
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Bayrampaşa'da polis ekipleri tarafından bir diş kliniğine, 'kaçak diş malzemeleri' operasyonu düzenlendi. Operasyonda biri diş hekimi 3 şüpheli yakalanırken, piyasa değeri 50 milyon lira olan 153 bin 582 tıbbi cihaz ve ilaç ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye ilaç sokan ve ilaçları vatandaşların sağlığını gözetmeksizin piyasaya süren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Bayrampaşa'da bulunan bir diş kliniği ekiplerin dikkatini çekti. Fiziki ve teknik takibin ardından ekipler, yasadışı yollardan kliniğe ilaç temin edildiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda, 1'i diş hekimi olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

Klinikte yapılan aramalarda ise, piyasa değeri 50 milyon lira olan 153 bin 582 adet diş tedavisinde kullanılan tıbbi cihaz ve ilaç ele geçirildi. Ortak olduğu belirlenen 3 şüphelinin aldıkları kaçak ilaçları, giriş kapısını kitaplık olarak kapattıkları ve manyetik kart okutarak girdikleri depoda sakladıkları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 katlı diş kliniğinin ise belediye ekiplerince mühürlendiği öğrenildi.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen kaçak ilaç ve tıbbi cihazlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Kaçak Diş Malzemeleri Operasyonu: 50 Milyon Liralık Ele Geçirildi - Son Dakika

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