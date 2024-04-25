Bayrampaşa'da kimyasal madde yüklü kamyonet yokuş aşağı böyle kaydı

3.Sayfa

Arapça soruya çeviri isteyen Erbaş\'ın bir de Fransızcasını dinleyin

Başkanın yanında yürürken bir anda kendini yere atıp yuvarlanmaya başladı

Bayrampaşa'da facianın eşiğinden dönüldü: Kimyasal madde yüklü kamyonet yokuş aşağı böyle kaydı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da kimyasal madde yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yokuş aşağı geri geri giderek elektrik direğine çarptı. Elektrik direği park halindeki bir aracın üzerine devrilirken, facianın eşiğinden dönülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 12.40'ta Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Hür Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye, Erhan Yılmaz idaresindeki 34 D 0228 kimyasal madde yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aşağı doğru geri geri gelmeye başladı. Kamyonet, büfenin önünde bulunan elektrik direğine çarptı.

Kamyonet elektrik direğine çarptı, direk park halindeki aracın üzerine devrildi

Elektrik direği çarpmanın etkisiyle park halindeki bir başka aracın üzerine devrildi. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı. Kazada ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kamyonetin trafik ışıklarına doğru çıktığı bir süre sonra da aşağı doğru gelerek direğe çarptığı görülüyor. Kazayı gören vatandaşların telaş anları da güvenlik kamerasına yansıyor.

"Kıl payı bizim dükkana girecekti"

Büfe çalışanı Ahmet Çepni, "Kamyon ışıklardaydı, ışıklar yandı. Rampayı çıkınca orada durdu. Bir baktık kamyon aşağı doğru gelmeye başladı. Neredeyse dükkana girecekti, dükkanı geçip elektrik direğine vurdu. Elektrik direği de devrildi bir başka arabaya vurdu. Herkes buraya toplanmaya başladı. Kıl payı kaldı bizim dükkana girecekti. Aracın içinde şoförden başka kimse yoktu. O esnada dışarıda kimse yoktu" dedi.