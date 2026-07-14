Bayrampaşa'da Kiralık Araç Yandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Kiralık Araç Yandı

14.07.2026 12:38
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Seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Bayrampaşa'da seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan kiralık otomobilden alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç hurda yığınına döndü.

Olay, saat 11.00'da O-3 Edirne istikameti Kadife Kavşağı varyantı Bayrampaşa ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samet Aksoy idaresindeki 34 NBK 303 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Annesi ve babasıyla birlikte otomobilden inen Aksoy, durumu polis ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Kül olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın neden yandığı inceleme sonucunda tespit edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bayrampaşa, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da Kiralık Araç Yandı - Son Dakika

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