Bayrampaşa O3 Karayolu'nda Tehlikeli Motosiklet Sürüşü - Son Dakika
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Bayrampaşa O3 Karayolu'nda Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

Bayrampaşa O3 Karayolu\'nda Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

Bayrampaşa O3 Karayolu'nda uzun süre tek tekerler üzerine ilerleyen motosikletli, hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

29.04.2024 11:35
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Bayrampaşa O3 Karayolu'nda uzun süre tek tekerler üzerine ilerleyen motosikletli yürekleri ağızlara getirdi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Olay, 27 Nisan Cumartesi gece saatlerinde, Bayrampaşa O-3 Karayolu'nda meydana geldi. Aksaray istikametine giden motosikletli, tek tekerlek üzerinde ilerlemeye başladı. Uzun süre tek tekerlek üzerinde seyreden motosikletli, araçların arasından da bu şekilde geçti. Motosiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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