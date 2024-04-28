Baza ile duvar arasına saklanan şahıs böyle yakalandı - Son Dakika
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Baza ile duvar arasına saklanan şahıs böyle yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Ekipler, N.K.'nin ikametinde baza ile duvar arasında saklanırken onu yakaladı. Gözaltına alınan N.K., cezaevine teslim edildi.

28.04.2024 14:45
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Baza ile duvar arasına saklanan şahıs böyle yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ikametinde baza ile duvar arasında saklanır halde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. N.K.'nin bulunduğu ikamete giren ekipler, şahsı baza ile duvar arasında saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan N.K., işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kayseri, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baza ile duvar arasına saklanan şahıs böyle yakalandı - Son Dakika

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