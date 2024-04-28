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Baza ile duvar arasına saklanan şahıs böyle yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ikametinde baza ile duvar arasında saklanır halde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. N.K.'nin bulunduğu ikamete giren ekipler, şahsı baza ile duvar arasında saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan N.K., işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.