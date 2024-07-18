Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayet şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayet şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

Kırşehir'de bir baza içerisinde bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Yabancı uyruklu 4 kişi, cesedin bulunduğu bazayı hurdacıya taşıtarak su içirerek ölümüne neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis, 200 saatlik kamera kaydını inceleyerek şüphelilere ulaştı. Cesedin taşındığı hafif ticari araç da bulundu ve şüphelilerin cinayeti işledikten sonra iz bırakmamak için temizlik yaptıkları tespit edildi.

18.07.2024 16:17
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- Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü

Cinayet şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı

Sıvı içirerek ölümüne neden olmuşlar, cesedin bulunduğu bazayı hurdacıya taşıtmışlar

KIRŞEHİR - Kırşehir'de iki gün önce baza içerisinde battaniyeye sarılı erkek cesedinin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı. Kırşehir polisinin dedektif gibi iz sürerek aydınlattığı olayda; bazanın içerisine konulan cesedin hurdacıya taşındığı belirlendi.

Çıplak halde Bahçelievler mahallesinde bulunan dere kenarına bazanın içerisinde battaniyeye sarılarak atılan cesedin yapılan incelemelerde İran uyruklu M.A. olduğu tespit edildi. M.A.'nın ölümüne neden olduğu düşünülen Afgan uyruklu G.M., F.N., S.Z.Z. ve M.N. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. İfadelerinde suçunu kabul eden S.Z.Z.; M.A.'ya ilaçlı su içeriklerini ve ağzının köpürmeye başlamasıyla panik olup M.A.'nın üzerini soyduklarını ve çevre temizliği yaptıklarını anlattı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Z.Z. tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Polis 200 saat kamera izledi

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cesedin bulunmasının ardından şüphelilere ulaşmak için 200 saat kamera kaydı izledi. Kırşehir'e misafir olarak geldiği belirlenen maktul M.A.'nın kaldığı evde içirilen sıvı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan sonra çevredeki kameralara yakalanan görüntülerde; M.A.'dan kurtulmak isteyen şüphelilerin, ticari bir araçla cesedi taşıması ve kıyafetlerini farklı bölgelerde çöp konteynırlarına attıkları görüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis; Ahi Evran ve Bahçelievler mahallelerinde kapı kapı gezerek cesedin taşındığı hafif ticari aracı aradı.

İz bırakmamak için temizlik yapmış, cesedi hurdacıya taşıtmışlar

Kırşehir polisi; araştırmalar sonucu kısa süre içerisinde cinayeti çözerek şüphelilerini yakaladı. Şüphelilerin M.A.'nın öldükten sonra kanıt bırakmamak için kıyafetlerini çıkardıkları, çevre temizliği yaptıkları ve bazanın içerisine battaniye ile sararak sakladıkları ve bazayı hurdacılık yapan bir kişiye taşıttıkları da araştırmalar sonucu tespit edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayet şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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