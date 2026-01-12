Bebek Otel'deki kaçak yapılar yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bebek Otel'deki kaçak yapılar yıkıldı

12.01.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrasında, Bebek Otel'de tespit edilen mevzuata aykırı yapılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım, kaçak ek yapıların bulunduğu alanlarda gerçekleştirildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde daha önce arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümler belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Öte yandan VIP bölümün balkon kısmını kapatan çatı profillerin de yıkılan bölümler arasıda yer aldığı öğrenildi.

Daha önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda arama yapılan Bebek Otel'de gerçekleştirilen incelemelerde, yapı üzerinde mevzuata aykırı eklenti ve uygulamalar tespit edilmişti. Söz konusu aykırılıklar üzerine yasal süreç başlatıldı. Yapılan tespitlerin ardından yapı tatil tutanağı düzenlendi, encümen kararıyla aykırı uygulamalara ilişkin yıkım ve idari para cezası kararı alındı. Hukuki süreçte verilen yürütmenin durdurulması kararı, İBB Hukuk Müşavirliği'nin itirazı sonucu kaldırıldı ve karar kesinleşti. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından, encümen kararı doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, sabahın ilk saatlerinde Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e geldi. Hazırlıklarını tamalayan ekipler yıkım işlemlerine geçti. Teras kat ve kış bahçesi olarak adlandırlan bölümün kaldırılması için çalışma yapıldı. VIP bölümün balkon kısmını kapatan çatı profilleri de yıkılan bölümler arasıda yer aldı. Yapının ön cephe ve çatı katında yer alan mevzuata aykırı eklentiler kaldırıldı. Bazı işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Bebek Otel, İstanbul, Belediye, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bebek Otel'deki kaçak yapılar yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:30:19. #7.11#
SON DAKİKA: Bebek Otel'deki kaçak yapılar yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.