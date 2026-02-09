Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu - Son Dakika
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Bebek Otel\'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
09.02.2026 17:30  Güncelleme: 17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlıklarına el konuldu.

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlıklarına savcılık kararıyla el konuldu.

MUZAFFER YILDIRIM'IN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 7 Ocak 2026 tarihinde tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına, suçtan elde edildiği ve gelirlerin aklandığına ilişkin tespitler bulunması nedeniyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Muzaffer Yıldırım

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/13211 sayılı soruşturma kapsamında, Şüpheli Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 09.02.2026 tarihinde verilen Resen el koyma kararının, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.02.2026 tarih ve 2026/885 değişik iş sayılı kararıyla onanmasına karar verilmiştir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

    Yorumlar (5)

  • Hakkı bulut Hakkı bulut:
    adamın malına niye el konuluyor ne güzel dünya arkadaş hayret vallahi çalış kazan sonra gelsin malına çöksünler 55 114 Yanıtla
  • 131220 131220:
    Haram yolla elde edilen mal er geç de olsa heba olur 78 9 Yanıtla
  • Aylin Atak Aylin Atak:
    stratejik akp planı 7 23 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Nasılsa geri verecekler 4 13 Yanıtla
  • Yusuf Arslan Yusuf Arslan:
    el köy TMSF ye devret sonrada sat güzel iş 1 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.