Bebek Otel\'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlıklarına savcılık kararıyla el konuldu.

MUZAFFER YILDIRIM'IN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 7 Ocak 2026 tarihinde tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına, suçtan elde edildiği ve gelirlerin aklandığına ilişkin tespitler bulunması nedeniyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Muzaffer Yıldırım

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/13211 sayılı soruşturma kapsamında, Şüpheli Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 09.02.2026 tarihinde verilen Resen el koyma kararının, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.02.2026 tarih ve 2026/885 değişik iş sayılı kararıyla onanmasına karar verilmiştir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."