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Bekçilerin üzerine araç süren incir hırsızları tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde bir meyve bahçesinden incir çalıp kaçmaya çalışırken bekçilerin üzerine araç süren 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca, son günlerde özellikle incir bahçelerinden hırsızlık olaylarının artması nedeniyle başlatılan dronla denetimde meyve bahçesinden incir çalındığı ihbarı üzerine güzergahta önlem alan bekçiler, şüpheli kamyonete "dur" ihtarında bulundu.

Şüpheliler, içinde bulundukları kamyoneti bekçilerin üzerine sürüp Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına ait bir motosikletin de üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı. Bir süre Havran Çiftçi Mallarına ait dronla takip edilerek plakası tespit edilen kamyonet ve içindeki 5 şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

5 şüpheliden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanı Halil Bıçakçı, yaptığı açıklamada "Şu anda biz bütün bölgemizin belli kısımlarına foto kapan kamera yerleştirdik. Müstahsillerimizi biz tanıyoruz. Müstahsillerimizin aracının haricinde geçen araçların sinyalini aldığımızda yakın takip ediyoruz. Gerek dronumuzla gerekse de korucu görevlilerimizle müdahale ediyoruz. Tabi bunda sıkıntılar da yaşıyoruz arada. Bildiğiniz gibi, geçen günkü gibi büyük kazalar da atlatıyoruz. Müstahsillerimizin büyük bir zarar görmeden malını toplamasını sağlamaya çalışıyoruz."dedi.

Hırsızlık zanlılarının üzerine kamyonet sürdükleri çiftçi malları koruma başkanlığında görevli bekçi Hayri Kozan, "Çiftçilerin mallarını korumaya çalışırken bir bahçeden yemiş hırsızlığı ihbarı aldık. İhbara giderken araçla karşı karşıya kaldık. Aracı durdurmaya çalıştık fakat durmak istemedi. Bu arada arkadaşımızın motosikletine çarptı. Şüpheli geçmek istedi. O da tabii kendini kurtarmaya çalışıyor. Her zamanki gibi kaçmaya çalıştı. Arkadaşta motorla önünü kesmeye çalışınca motorun üzerinden geçti hırsızlar. Biz Havran çiftçi Malları Başkanlığı olarak şikayetçiyiz." Dedi.