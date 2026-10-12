Belçika'da kamu çalışanları genel greve gitti, ulaşımda geniş çaplı aksamalar yaşandı

Belçika'da kamu çalışanlarının düzenlediği genel grev, ulaşım başta olmak üzere eğitim, posta, havaalanları ve kamu yayıncılığı hizmetlerinde aksamalara yol açarken, ülke genelinde toplu taşıma ve tren seferleri büyük ölçüde etkilendi.

Belçika'nın en büyük sendikalarından Sosyalist sendikanın kamu çalışanlarını kapsayan kolu CGSP'nin çağrısıyla kamu çalışanları, bugün greve gitti. Sendika, memur statüsünün daraltılması, maaşların enflasyona göre tam olarak güncellenmesinin engellenmesi, emeklilik haklarının geriletilmesi ve çalışma şartlarının kötüleştirilmesine karşı çıkmak amacıyla greve gidildiğini açıkladı.

En büyük etki ulaşımda yaşanıyor

Ülke genelinde yapılan grev nedeniyle ulaşımda büyük aksaklıklar yaşandı. Belçika'nın Valon bölgesi toplu taşıma işletmesi LETEC, tüm hatlarda belirsiz ve geniş çaplı aksamalar olacağını duyurdu. Hangi hatların çalışacağının net olmamasıyla birlikte sadece köyleri büyük şehirlere bağlayan hatların sınırlı hizmet verdiği gözlendi. Flaman bölgesinde ise toplu taşıma işletmesi de Lijn'in yalnızca kısmi bir alternatif hizmet sunacağı bildirildi. Başkent Brüksel'de Stib, hatların ve seferlerin ciddi şekilde etkileneceğini duyurdu.

Demiryollarında ise bugün yerel saatle 22.00'ye kadar sürecek grev nedeniyle garlarda sadece Paris-Londra gibi şehirlere giden hızlı trenlerin hizmet verdiği görüldü. Charleroi Havalimanı, uçuşların planlandığı gibi yapılacağını duyurdu, ancak terminale erişimin grev nedeniyle zorlaşabileceğini aktardı. Sendika tarafından kurulan barikatlar nedeniyle yolcuların havaalanına ulaşması daha uzun sürebilir uyarısı yapıldı. Brüksel Havalimanı için ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

Kamu yayın organları da grev yapıyor

Belçika'da yapılan genel grevden kamu yayıncılığı da etkilendi. Frankofon kamu yayın organı RTBF'de sendikaların ortak grev çağrısı üzerine bazı programların ve yayın akışının değiştirileceği bildirildi. Flamanca yayın yapan kamu yayın organı VRT'de ise yalnızca birkaç haber programının küçük bir kadroyla yayınlanacağı, gün boyunca grevin nedenlerini açıklayan mesajlar ve görsellerin ekrana yansıtılacağı bildirildi. VRT'nin bütçesinin hükümet tarafından 10 milyon euro tutarında daraltılması, grevin ana gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Eğitim yine etkilendi

Geçen eğitim öğretim yılının son aylarında baş gösteren grevler ve geçen haftadan beri devam eden öğrenci protestoları nedeniyle zarar gören eğitim bir kez daha sekteye uğradı. Ailelerin tepkilerine rağmen birçok okulda da iş bırakma eylemlerinin yapılması bekleniyor.

Posta hizmetleri işletmesi Bpost, cuma günkü grevde olduğu gibi bugün de hizmetlerde bölgesel farklılıklar olacağını duyurdu. Flaman bölgesinde posta dağıtımının yüzde 95'i yapılırken, Valon bölgesinde bu oranın yüzde 70'e düşebileceği belirtildi. Brüksel'de çöp toplama hizmetleri ciddi şekilde aksayacak, belediyeler ise normal düzene dönmek için birkaç güne ihtiyaç olacağını açıkladı.

Grev, özel sektörü de dolaylı olarak etkileyecek

Ulaşımda yaşanan aksamalar, özel sektör çalışanlarının da iş yerlerine ulaşmasını zorlaştırırken, çocuk bakım hizmetlerindeki kesintiler bazı çalışanların işe gitmesini engelliyor. Grevin etkisiyle ülke genelinde hem kamu hizmetlerinde hem de özel sektörde ciddi aksamalar yaşanıyor.