Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli sağlık kontrolü için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Belediye Başkan Yardımcılarına Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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