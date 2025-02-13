Belediye Başkan Yardımcılarına Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Belediye Başkan Yardımcılarına Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltında

PKK/KCK'nın belediyelerdeki etkisiyle ilgili düzenlenen operasyonda, aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı ve sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

13.02.2025 10:47
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Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli sağlık kontrolü için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Belediye Başkan Yardımcılarına Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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