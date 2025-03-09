Belediye Başkanı Ali Göçer\'in Aracından Kaza: Ailesiyle Birlikte Yaralandı

Isparta'da Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada başkan ve otomobilde yolcu olarak bulunan ailesi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Eğirdir-Isparta Karayolu'nun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkanı Ali Göçer'in kullandığı 32 AG 071 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ali Göçer, otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Ayşe Göçer ve kızı Elif Göçer (19) hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye başkanı ve ailesinin hastaneye kaldırıldıktan sonra sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA