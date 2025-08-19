Belediye Başkanı Ekmel Cönger Trafik Kazasında Yaralandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ile 2 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Konya karayolu Gemecik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Antalya'da düzenlenen hizmet içi eğitim seminerinden dönüş yolunda olan Zeki Kurtaran idaresindeki 71 KE 271 plakalı otomobil, sürücüsünün yola çıkan eşeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran yaralandı. Sağlık ekiplerince Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - KIRIKKALE