Belediye Başkanı'ndan BİM'e Sert Tepki: Tarihi Geçmiş Ürünler Denetlendi - Son Dakika
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Belediye Başkanı'ndan BİM'e Sert Tepki: Tarihi Geçmiş Ürünler Denetlendi

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, BİM zincir markette tarihi geçmiş ürünleri indirimli satanlara sert tepki gösterdi ve gerekli işlemlerin yapılması talimatını verdi. Denetimler aralıksız devam edecek.

29.12.2024 13:38  Güncelleme: 13:41
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Belediye Başkanı'ndan tarihi geçmiş ürünü indirimli satan BİM'e sert tepki

Başkan Tahmazoğlu'ndan BİM markette tarihi geçmiş ürün denetimi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tarihi geçmiş ürünü indirimli satan BİM zincir markete sert tepki göstererek işlem yapılması talimatı verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleriyle birlikte ilçede bulunan marketlerde fiyat ve ürün denetimi yaptı. Başkan Tahmazoğlu ve ekibi, denetimlerde BİM zincir marketin tarihi geçmiş bazı ürünleri indirimli sattığını ve bazı ürünlere de zam yaptığını tespit etti.

"Bu halkın sağlığıyla oynamaktır, bu bir suçtur"

Tahmazoğlu, BİM market sorumlularına markette bulunan tarihi geçmiş ürünlerin hemen imha edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Siz bu ürünün fiyatını tarihi geçmiş olduğu için düşürmüşsünüz. Son kullanma tarihi geçmiş bir ürünü raftan kaldırmanız gerekirken indirime sokup vatandaşa yedirmek ne anlama geliyor. Bu halkın sağlığıyla oynamaktır. Bu bir suçtur. Bu ürünlerle ilgili gerekli işlemleri yapacağız" dedi.

Belediye ekiplerinin denetimlerinin aralıksız devam edeceğini belirten Tahmazoğlu, tüketicilerin karşılaştıkları olumsuz durumları belediyeye bildirmelerini istedi. Başkan ayrıca, bu tür ihmallerin tekrarlanmaması için gerekli yaptırımların uygulanacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Belediye Başkanı'ndan BİM'e Sert Tepki: Tarihi Geçmiş Ürünler Denetlendi - Son Dakika

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