Belediye Başkanı ve Şoförü Cinayetinin Sebebi İşi Alınmadı

3.Sayfa

Belediye başkanı ve şoförünü öldürüldüğü cinayetin sebebi ortaya çıktı: İşe almadığı için öldürmüş

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ve makam şoförünün öldüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayet zanlısının olayı Belediye Başkanı Şen'in kendisini belediyede işe almadığı için gerçekleştirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli E.Ş., kuzeni olan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alınan Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 3 kişinin tedavisi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor. Şüpheli E.Ş. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan E.Ş.'nin kuzeni olan Belediye Başkanı Hilmi Şen'den kendisini belediyede işe almasını istediğini ve isteğinin gerçekleşmemesi üzerine olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.