Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında dosya mütalaayı hazırlayabilmesi için savcıya gönderildi

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada dosya, esasa ilişkin mütalaasını hazırlayabilmesi için cumhuriyet savcısına gönderildi. Duruşma, 14 Mayıs Perşembe gününe ertelendi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve sanık Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 30. duruşması görüldü. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi Silivri Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanık avukatlarının talepleri alındı. Taleplerin ardından mahkeme, duruşmada ifadesi alınmayan 3 müşteki ve bir tanığa ulaşılamadığı gerekçesiyle bu şahısların beyanlarının alınmasından vazgeçilmesine hükmetti. Avukatların yetkisizlik, görevsizlik, durma ve tefrik gibi taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti, esasa ilişkin mütalaasını hazırlayabilmesi için cumhuriyet savcısına 1 hafta süre vererek, dava dosyasını mütalaaya gönderdi. Duruşma, 14 Mayıs Perşembe gününe ertelendi.

Gelecek oturumda savcılığın mütalaasını açıklaması bekleniyor. - İSTANBUL