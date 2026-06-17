Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı - Son Dakika
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Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı

17.06.2026 17:59
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Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddiasıyla 200 sanığın yargılandığı davada, sanıklar ve avukatları savcının mütalaasına karşı savunma yaptı. Sanıklar suçlamaları reddederek beraat talep etti.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada sanıklar ve avukatları, cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma yaptı.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 11'i tutuklu 200 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülen davada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, tutuklu ve tutuksuz bir kısım sanıklar, savcılığın esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

"Hiç bir usulsüzlükle karşılaşmadım"

Ceyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan sanık Kadir Aydar'ın babası tutuksuz sanık Mustafa Aydar savunmasında, "Hayatım boyunca ticaretten başka bir iş yapmadım. Yaklaşık 3 bin tane daire yapıp sattım. Hepsi de iş insanlarıydı, doktorlardı, her yerden insanlar vardı. Hiç bir usulsüzlükle karşılaşmadım, hepsi bana 'Allah razı olsun' dediler' beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını talep ettiler. Duruşma, diğer sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınması için yarına ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İhsan Aktaş, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı - Son Dakika

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