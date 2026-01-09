Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada tutukluluk incelemesi yapıldı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından tutukluluk incelemesi yapıldı.

Aziz İhsan Aktaş'ın yönettiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasına yönelik 200 şüpheli hakkında hazırlanan 579 sayfalık iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz aylarda kabul edilmişti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından hazırlanan tensip zaptı ile duruşma günü 27 Ocak 2026 olarak belirlenmişti.

Duruşma tarihinden önce mahkeme tarafından tutukluluk incelemesi yapıldı. Yapılan incelemede, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 33 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası Mustafa Aydar ise yapılan tutukluluk incelemesinde sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartı ile tahliye edildi. - İSTANBUL