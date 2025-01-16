Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Belediye Başkanlarına Rüşvet Veren Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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