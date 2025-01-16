Belediye Başkanlarına Rüşvet Vererek İhale Süreçlerini Organize Eden Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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Belediye Başkanlarına Rüşvet Vererek İhale Süreçlerini Organize Eden Suç Örgütüne Operasyon

Belediye Başkanlarına Rüşvet Vererek İhale Süreçlerini Organize Eden Suç Örgütüne Operasyon

İstanbul'da, belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize eden suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Toplam 24 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti.

16.01.2025 09:08  Güncelleme: 09:11
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Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına bulunan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet verme', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'edimin ifasına fesat karıştırmak', 'vergi usul kanununa muhalefet' ve 'mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarından olmak üzere toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verilmişti.

40 şüpheli adliyeye sevk edildi

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına bulunan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Rıza Akpolat, Operasyon, Politika, Beşiktaş, istanbul, Belediye, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Belediye Başkanlarına Rüşvet Vererek İhale Süreçlerini Organize Eden Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

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