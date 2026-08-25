Diyarbakır’da işçi, 13 yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesinde çalışan işçi, 13 yaşındaki kız çocuğunu tacizden tutuklandı.

Olay, yaklaşık geçtiğimiz haftalarda yaşandı. İddiaya göre Yenişehir Belediyesi'nde çalışan işçi R.Ö., 13 yaşındaki bir çocuğu taciz etti. Çocuğun durumu anlatması ve ailesinin şikayeti üzerine emniyette ifadesi alınan R.Ö., daha sonra mahkemeye sevk edildi. R.Ö., Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yenişehir Belediyesi, olayın ardından personelin iş akdine son verdi.