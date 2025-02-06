Belediyede 'TikTok şakası'; engelli personelin üzerine kolonya döküp, ateşe verdiler

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İzmir'de Seferihisar Belediyesi'nde, iddiaya göre, TikTok'ta popüler olan 'kolonya yakma' akımını engelli kadrosunda memur olarak çalışan Murat Sakarya üzerinde deneyen iki çalışanın görevine son verilip, haklarında soruşturma sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Seferihisar Belediyesi yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine hızlı bir adım atılarak, olayla doğrudan ilgili iki çalışanın görevine son verildi. Konuyla ilgili disiplin komisyonu derhal toplanırken, olayla ilgili tüm şüpheliler disiplin komisyonuna sevk edildi. Sorumlular hakkında soruşturma süreci başlatıldı. Süreç titizlikle yürütülüyor ve tamamlandığında kamuoyuyla gerekli bilgiler paylaşılacak" denildi.

Açıklamada, belediye yönetiminin, etik ve insani değerlere bağlı kalarak hareket edeceğinden hiçbir vatandaşın şüphe duymaması gerektiği de ifade edildi.