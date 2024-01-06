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Beline ve bacaklarına sardığı uyuşturucu ile böyle yakalandı - Son Dakika
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Beline ve bacaklarına sardığı uyuşturucu ile böyle yakalandı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüste yolculuk yapan bir kişinin bacaklarına ve beline sarılı halde 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan arama sonucunda şüpheli şahsın üzerinde toplamda 3 paket halinde 1 kilo 69 gram Metamfetamin maddesi bulundu. Şüpheli gözaltına alınarak işlemler devam ediyor.

Beline ve bacaklarına sardığı uyuşturucu ile böyle yakalandı
06.01.2024 - 23:15,
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Muş'ta, durdurulan otobüsteki bir yolcunun bacaklarına ve beline sarılı 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muş'tan batı illerine uyuşturucu madde sevk etmeye çalıştığı tespit edilen Y.A'yı takibe aldı.

Uygulama noktasında durdurulan otobüsteki şüphelinin üst aramasında, bacaklarına ve beline sarılı 3 parça halinde 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A.'nın işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Muş, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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