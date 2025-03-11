Belucistan'da Tren Saldırısı: 10 Ölü, 104 Rehine Kurtarıldı - Son Dakika
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Belucistan'da Tren Saldırısı: 10 Ölü, 104 Rehine Kurtarıldı

Belucistan'da BLA'nın tren saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 104 rehine kurtarıldı.

11.03.2025 23:58
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Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün saldırı düzenlediği trende rehine krizi devam ederken, çıkan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Güvenlik güçlerinin kurtardığı rehine sayısı 104'e yükseldi.

Pakistan'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü tarafından Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde Ketta- Peşaver seferini yapan yolcu trenine düzenlene saldırı sonrası rehine krizi devam ediyor. Güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda, etkisiz hale getirilen militan sayısı 16'ya yükselirken, kurtarılan rehine sayısı ise 104'e ulaştı.

Kurtarılan rehineler arasında 31 kadın ve 15 çocuğun bulunduğu aktaran yetkililer, çıkan çatışmalarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Trenin 400'den fazla yolcu taşıdığı tahmin edilirken, saldırganların kaç kişiyi rehin tuttuğu henüz bilinmiyor. - BELUCİSTAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Pakistan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Belucistan'da Tren Saldırısı: 10 Ölü, 104 Rehine Kurtarıldı - Son Dakika

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