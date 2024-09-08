Berberdeki Kazara Ölüm ve İntikam

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Berber dükkanında akıl almaz olay: Kazara arkadaşını öldürdü, öldürdüğü şahsın kuzeni tarafından bıçaklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahıs, berber dükkanında tüfeğiyle kazara arkadaşını öldürdü. Olaya şahit olan ölen şahsın kuzeni ise zanlıyı bıçakla yaraladı.

Olay, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi Şehit Bünyamin Dinç Sokak'taki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, berber dükkanında tüfeğiyle doldur boşalt yapan Ö.Y.isimli şahıs, kazara arkadaşı Selim M.'yivurdu. Selim M. hayatını kaybederken, berber dükkanında bulunan ve olaya şahit olan kuzeni Kenan İ. ise Ö.Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Sağlık ekipleri ise yaralı Ö.Y. isimli zanlıyı ilk müdahalenin ardından polis eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırdı. Selim M.'nin cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.