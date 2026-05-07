Berberde Satırla Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

07.05.2026 22:39
Mersin Anamur'da berberdeki saldırıda S.Ü., T.T.'yi yaraladı, tutuklandı. Olay anı kamerada.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir berberde tıraş olan daha önceden tartıştığı şahsa satırla saldırıp yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin tutuklandığı olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir berberde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şüpheli S.Ü. (43), aralarında daha önce tartışma yaşanan T. T.'nin (58), tıraş olduğu berbere elinde satırla gitti. Berberde tıraş olan şahsa satırla vurarak yaralayan S.Ü.'ye, T.T.'de kendini savunmak için elinde aldığı keserle vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri şüpheli S.Ü.'yü yakaladı. Yaralanan T.T. ise ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altındı. Yaralının durumunun iyi oluğu öğrenildi.

Olayda kendisi de hafif yaralanan şüpheli polis tarafından yakalanmasının ardından ifadesi alınıp Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Olay anına ait iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise ortaya çıktı. Görüntülerde berber koltuğunda T.T. tıraş olurken, satırla gelen şüpheli S.Ü.'nün saldırma anları ve çıkan arbede yansıdı. Devamında ise arayan girenlerin olduğu daha sonra şüphelinin araçla ayrıldığı da yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
İran'da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı'nda alarm
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz
Alex de Souza, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
