İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde Bergama ilçesi Bozyerler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale etti. Alevler, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR