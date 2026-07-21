Bertha Tropikal Fırtınası ABD'yi Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Bertha Tropikal Fırtınası ABD'yi Tehdit Ediyor

21.07.2026 12:30
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NHC, Bertha fırtınasının Gulf Coast'ta sel ve taşkın riski oluşturduğunu duyurdu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Meksika Körfezi'nin kuzeydoğusunda etkili olan Bertha Tropikal Fırtınası'nın ABD'nin körfez kıyılarını vurmasının beklendiğini açıklayarak, deniz seviyesinde yükselme ve ani sel riskine karşı uyarıda bulundu.

ABD'de tropikal fırtına alarmı verildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Meksika Körfezi'nin kuzeydoğusunda etkili olan Bertha Tropikal Fırtınası'nın Florida'dan Louisiana'ya kadar ABD'nin körfez kıyılarının bazı kesimlerini vurması ve etkilerinin batıda Teksas'a kadar ulaşması beklendiğini duyurdu. Miami merkezli NHC tarafından yayınlanan açıklamada, "Bertha, önümüzdeki birkaç gün boyunca Meksika Körfezi'nin kuzey kıyılarının yakınından veya kıyı boyunca ilerleyecek" denildi. Batı yönünde Teksas'a doğru ilerleyen fırtınanın güzergahı üzerinde Alabama, Florida, Louisiana ve Mississippi'de sellere ve taşkınlara yol açabileceği ifade edildi. Alabama ve Mississippi kıyıları ile Louisiana'nın doğusu için tropikal fırtına uyarısı yayımlandı ve fırtına şartlarının bu bölgelerde 36 saat içinde görülebileceği ifade edildi. Tahminlere göre bazı bölgelere cuma gününe kadar 20 santimetre yağış düşebileceği ve Florida'da yer yer hortumlar oluşabileceği de belirtildi.

Yetkililer, Louisiana ve Mississippi kıyılarının bazı kesimlerinde deniz seviyesinin 30 santimetre ila 1-2 metre kadar yükselebileceği ve kentlerde ani seller meydana gelebileceği uyarısında bulundu. New Orleans'ta sel sularına karşı kum torbası dağıtılmaya başlandı. Ayrıca, bölge sakinlerinden yağmur suyu kanalları ile mazgalların açık olduğundan emin olmaları istendi.

Bertha'nın Meksika Körfezi kıyıları boyunca ilerleyerek Çarşamba gecesi Louisiana'nın güneydoğusu ile Mississippi'nin güneyi yakınlarında zayıf bir tropikal fırtına olarak karaya ulaşması bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bertha Tropikal Fırtınası ABD'yi Tehdit Ediyor - Son Dakika

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